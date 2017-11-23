المرور: لا قيود على قيادة المرأة السيارة داخل المملكة

نايف السالم(صدى):

تنقيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة تبدأ رسمياً أحقية النساء في قيادة السيارة في جميع الطرقات وبين المدن اعتباراً من 10 أكتوبرالمقبل .

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية عقد في الرياض أمس الأربعاء : أنه يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، إذ إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية .

وقال اللواء التركي، أن تطبيق أنظمة المرور سيكون على الذكور والإناث على حد سواء، مبيناً أن الشرطة النسائية موجودة في العمل الأمني.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد بن عبدالله البسامي، عدم وجود شروط خاصة لقيادة المرأة السيارة، مشيراً إلى أنها ستخضع لنظام المرور.