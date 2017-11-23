” بلومبيرج ” تكشف تفاصيل جديدة عن الموقوفين بـ ” قضايا الفساد الكبرى “

حمود العنزي(صدى):

قالت وكالة الأنباء الدولية ” بلومبيرج ” إن بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بدأوا في دفع مبالغ مالية حصلوها من عمليات فساد.

وطبقاً لمصادر ” بلومبيرج “، فإن المحتجزين الذين قبلوا التسوية المالية، وقَّعوا اتفاقات مع الجهات المختصة، لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة مقابل تجنب محاكمتهم.

وأكدت المصادر أن هؤلاء قاموا بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة.

وحول مصير من قبل بالتسويه ورد المبالغ المالية، قال مسؤول: ” إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع، وأن التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني، وليس على كامل ثروة المحتجز.