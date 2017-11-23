أمطار على منطقة عسير

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات محايل عسير ، والمجاردة ، وبلقرن ، وبارق ، وتنومة.

كما شملت الأمطار مراكز بللحمر , وبللسمر , وثلوث المنظر.