نشر : منذ 37 دقيقة 1٬282 1 الاخبار المحلية أمطار على منطقة عسير محمد بن طحيطح(صدى): هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات محايل عسير ، والمجاردة ، وبلقرن ، وبارق ، وتنومة. كما شملت الأمطار مراكز بللحمر , وبللسمر , وثلوث المنظر. الوسوم:أمطار, أمطار متوسطة, عسير
درة البسامي[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمد لله على منه وفضله ..جعلها الله سقيا خير وبركة…
الله يزيد الخير في ديرة الخير..
وعسى السحابة من وراها سحابة..
غيم ومطر وأخبار خير وتباشير..
يا الله عسى دعواتنا مستجابة..