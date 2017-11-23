حسن الراهب يوجه رسالة إلى جمهور ومحبي النصر

نواف السالم(صدى):

قال مهاجم فريق النصر حسن الراهب، إن اللقاء الذي سيجمعهم هذا المساء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بفريق الاتحاد، سيكون صعبا كون الأخير تحسن في الآونة الأخيرة، ومباريات الفريقين دائما ما تحضر فيها الإثارة والندية، والتنافس يكون فيها على أشده، مبينا أنه وكما استفاد النصر من فترة التوقف فالاتحاد أيضا استفاد، لكن اللاعبين يعملون على كسب اللقاء، وتم الاستعداد له بشكل جيد.

وأضاف الراهب، أن النصر استفاد من المعسكر، واعتبره الأفضل للفريق خلال السنوات الثلاث الماضية من ناحية الانضباط والانسجام بين اللاعبين مع المدرب وتأقلمهم مع رؤاه بشكل سريع، رغم أن المدرب جاء في فترة صعبة، لكن ما تم في المعسكر كان ناجحا، والمدرب عرف اللاعبين بشكل كامل وشاهد أداءهم جميعا.