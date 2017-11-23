أبوا بونا يتعرض لتمزق.. وعبدالشافي يشارك في تدريبات الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع النيجيري أبوا بونا، تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة، والتي يحتاج معها لفترة علاج تتراوح مابين الثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل العودة مجددا، شهدت تدريبات الأهلي أمس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، مشاركة المصري محمد عبدالشافي بعد إكماله البرنامج الطبي والتأهيلي من إصابته، حيث تبقى مشاركته رهن إشارة المدرب ربيروف.

وأحاط المدرب الأوكراني استعدادات فريقه بالسرية في إطار التحضيرات للقاء ضيفه القادسية (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري المحترفين، إذ يسعى إلى تجهيز البدلاء ليحلا مكان النيجيري أبوابونا والموقوف وليد باخشوين، حيث من المحتمل اعتماده على عقيل بلغيث إلى جانب معتز في خط الدفاع، على أن يحل حسين المقهوي بديلاً لباخشوين إلى جانب القائد تيسير الجاسم.