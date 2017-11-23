تطور جديد في تحقيقات غرق جدة
كشفت مصادر، عن بدء النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، تحقيقاتهما للوقوف على أسباب تراكم الأمطار وشلل طرقات جدة والمتسببين فيها، مما أدى لوفاة اثنين وأكثر من 30 إصابة، والأضرار التي لحقت بالطرق والممتلكات.
وأكدت المصادر، أن استجوابا عاجلا سيتم للمتسببين، فيما جرى حصر الأضرار التي لحقت بالمحكمة الجزائية أمس، والنظر في الجلسات التي تزامنت مع المطر، موضحة أن سبعة أنظمة يحاكم بموجبها المتورطون وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، تأديب الموظفين، المنافسات والمشتريات الحكومية، حماية المرافق العامة، البلديات والقرى، ديوان المراقبة العامة، وفقا لصحيفة الوطن.
الهاوي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 60 دقيقة
كلام مستهلك نسمعه سنوياً إجراء تحقيق وتشكيل لجنة هذا الكلام ملينه منه مامنه فايده كله خرطي
الغاوي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يعين هيئه الفساد وكل من دار حولها عملهم صعب وبدايه عهد الملك سلمان تم الحزم من اثبت ادانته ياويله من الله اولا ثم من الحكومه بقياده سلمان الحزم سمعنا باعتقالات امراه ووزراء وكبار التجار لم نكن نسمع من قبل زي كذا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3906 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا بد من القصاص من الخونة الفاسدين