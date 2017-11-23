رئيس ” الجبيل ” يحذر من تهالك محطات تصريف الأمطار

حمود العنزي(صدى):

قال رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل، إن هناك خوف من تهالك محطات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

وأضاف خلال زيارة مفاجئة قام بها لمحطات التصريف أنه تم رصد العديد من الملاحظات على المحطة، مبينًا أن هذه الملاحظات ليست بالجديدة إذ تم رصدها منذ العام 2016م والرفع بها للجهات المسؤولة إلا أنه لم يشاهد أي تحركات للوقوف عليها وإصلاحها.

وأوضح “المسحل” إلى أن الملاحظات التي تم رصدها تتمثل في بعض التصدعات في الكتل الخرسانية بالإضافة إلى صدأ وتآكل العديد من أجزاء المضخات مما يؤثر في أدائها وكفاءتها بشكل جذري.

يُذكر أن عددًا من أحياء محافظة الجبيل تضررت من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي قابله المواطنون حينها بمطالبة المجلس البلدي بنقل معاناتهم وتشديد الرقابة على مشروعات تصريف مياه الأمطار .