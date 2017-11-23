صور.. انقلاب سيارة أثناء اقتحام قائدها بوابات جسر الملك فهد

علي القحطاني(صدى):

تعطلت حركة المرور على جسر الملك فھد، إثر حادث مروري، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام بوابات الرسوم امتدت حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر، أن قائد مركبة قادمة من البحرين فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة العالية، قبل أن يقتحم بوابات الرسوم في اتجاه المركبات المغادرة لمملكة البحرين، موضحة أن الحادث تسبب في انقلاب السيارة دون وقوع خسائر أو أضرار بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى رفع المركبة لإعادة الحركة إلى طبيعتها مجدداً.