السهلاوي: جاهزون للفوز على الاتحاد.. وسنقدم مباراة تليق بالدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

شدد مهاجم النصر محمد السهلاوي، على جاهزية فريقه الليلة أمام الاتحاد، مؤكدا أهمية اللقاء وضرورة البحث عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وأوضح السهلاوي، أن لاعبي الفريقين سيسعون لتقديم مباراة جيدة تعكس المستوى الحقيقي للدوري السعودي، مشددا على أن الأهم تحقيق نتيجة إيجابية للمنافسة على الصدارة.

وأضاف: ” جميعنا حريصون على الفوز وإهدائه لجمهور النصر الذي بلا شك ستكون له الكلمة بالحضور، خصوصا أن ربع التذاكر سيذهب لصالح نجم الحراسة السعودية سالم مروان، وكلنا معه قلبا وقالبا، ونسأل الله أن يشفيه ويحفظه لأبنائه ” .