بالفيديو.. هكذا صدم الرئيس ” ماكرون ” فتاة مغربية ناشدته مساعدتها

باريس(صدى):

صدم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فتاة مغربية، ولم تتوقع أن يرفض طلبها ومناشدتها على مساعدتها في البقاء بفرنسا وعدم الرحيل لبلادها، حيث طلب منها الرئيس الفرنسي العودة إلى المغرب إذا لم تكن في خطر.

ورصدت الكاميرات الحوار بين ماكرون والفتاة بعد خروجه من زيارة تفقدية لأحد مراكز المتطوعين في العاصمة باريس أول أمس (الثلاثاء)؛ حيث أوضحت الفتاة أنها دخلت فرنسا بتأشيرة تجارية انتهت مدتها، لكنها ترغب بالبقاء للاعتناء بوالديها المريضين المقيمين في فرنسا.

ورد الرئيس الفرنسي على الفتاة المغربية بأن بلاده لا يمكن أن تستوعب جميع مَن يأتون بتأشيرات ويريدون البقاء بعد ذلك، مطالباً إياها بالعودة لبلادها إذا كانت تتمتع بالأمن ولا تواجه خطراً فيها.

وأضاف ماكرون أنه لا يمكن لفرنسا أن تعطي أوراق الإقامة لكل الناس، مضيفاً أن على بلاده أن تحمي وتستقبل وتساعد الأشخاص الضعفاء فقط الذين يواجهون مخاطر أمنية في بلدانهم.