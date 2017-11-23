بالفيديو.. هكذا صدم الرئيس ” ماكرون ” فتاة مغربية ناشدته مساعدتها
صدم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فتاة مغربية، ولم تتوقع أن يرفض طلبها ومناشدتها على مساعدتها في البقاء بفرنسا وعدم الرحيل لبلادها، حيث طلب منها الرئيس الفرنسي العودة إلى المغرب إذا لم تكن في خطر.
ورصدت الكاميرات الحوار بين ماكرون والفتاة بعد خروجه من زيارة تفقدية لأحد مراكز المتطوعين في العاصمة باريس أول أمس (الثلاثاء)؛ حيث أوضحت الفتاة أنها دخلت فرنسا بتأشيرة تجارية انتهت مدتها، لكنها ترغب بالبقاء للاعتناء بوالديها المريضين المقيمين في فرنسا.
ورد الرئيس الفرنسي على الفتاة المغربية بأن بلاده لا يمكن أن تستوعب جميع مَن يأتون بتأشيرات ويريدون البقاء بعد ذلك، مطالباً إياها بالعودة لبلادها إذا كانت تتمتع بالأمن ولا تواجه خطراً فيها.
وأضاف ماكرون أنه لا يمكن لفرنسا أن تعطي أوراق الإقامة لكل الناس، مضيفاً أن على بلاده أن تحمي وتستقبل وتساعد الأشخاص الضعفاء فقط الذين يواجهون مخاطر أمنية في بلدانهم.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1965 ] نشر منذ 1 ساعة
من حقه يحافظ على بلده وأمنها .. كل الغير نظاميين يرحلون لديارهم .. ماغلط ولا ظلمها تاخذ امها وابوها وترجع بلدها المغرب بدون شوشره وقلة أدب 🙄
ل ل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
من اجل ان تعرفو ان الاسلام دين الرحمه والحب ولا بديل له في ذلك لو كان حاكم مسلم كان قال لوجه الله ابقي هنا حتى تنتهي من علاج والديك وهذا مبلغ مالي لمساعدتك لوجه الله عز وجل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 38 دقيقة
اختي الفاضلة/ناقده ومتابعه❣️ صبحك الله بذكر الرحمن والجميع كذلك
عفواً استاذة عندي استفسار بسيط
الم يقل النجاشي حاكم الحبشة الذي كان ع دين النصرانية ثم اسلم
قال لصحابة رسول الله صلى الله ع وسلم ما جاء بكم عندي وانا حاكم غير مسلم؟؟
ع دين المسيح ع السلام ؟
رد الصحابة رضوان الله ع اجمعين
قال لنا رسولنا محمد صلى الله ع وسلم
اذهبوا عفواً ركزي ع كلمة اذهبوا صفة أمر
الى الحبشة ان فيها حاكم كافر ولكنها عادل لا يظلم عندهـ أحد
ربما هذه السيدة وجدت مناخ رزق في فرنسا
ربما وجدت ظلم واضطهاد من اقاربها
ربما جار الزمان عليها هناك
احسني الظن بها هي مسلمة مثلك
لا تكوني انتي والزمان ضدها
هل تعلمين ان كثيرا من المسلمين ارتدوا عن دين الاسلام
ودخلوا في النصرانية بسبب من؟؟
بسبب بعضنا البعض
بسبب بعض اخلاقنا التي هي بلا اخلاق ولا انسانية
وفي فرنسا والغرب انسانية ورحمة
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا