تعرف على صور وجنسيات الـ 11 فرداً المضافين لقوائم الإرهاب من قبل المملكة والدول الثلاث

نايف السالم(صدى):

وضعت المملكة ودول الإمارات والبحرين ومصر، 11 فردا وكيانين جديدين إلى قوائم الإرهاب المشتركة، هما المجلس الإسلامي العالمي “مساع” والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وأوضحت الدول الأربع في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت في ضوء الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، حيث إن الأفراد الـ 11 المدرجين على القائمة نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، وتلقوا دعماً قطرياً على مستويات مختلفة.

وضمت قائمة الـ 11 فرداً المضافة جنسيات مختلفة؛ حيث كان بينهم 5 مصريين وقطري وليبي وعراقي وصومالي، بالإضافة إلى أمريكي من أصل سوري.

والأشخاص التي تم إدراجها إلى قوائم الإرهاب:

1: خالد ناظم دياب (سوري من أصل أمريكي)

2: سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر (ليبي)

3: ميسر علي موسى عبدالله الجبوري (عراقي)

4: محمد علي سعيد أتم (صومالي)

5: حسن علي محمد جمعة سلطان (بحريني)

6: محمد سليمان حيدر محمد الحيدر ( قطري)

7: محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد (مصري)

8: السيد محمود عزت إبراهيم عيسى (مصري)

9: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى (مصري)

10: قدري محمد فهمي محمود الشيخ (مصري)

11: علاء علي علي محمد السماحي (مصري)