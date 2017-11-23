خبير فلكي: الحالة المطرية تنتهي اليوم وتبدأ حالة أخرى الأسبوع المقبل

عادل الحربي(صدى):

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أنه يتوقع نهاية الحالة المطرية اليوم الخميس، ليعقبها حالة من الدفء، مشيرا إلى أنه ستأتي حالة مطرية شبيهة الأسبوع المقبل.

وأوضح الزعاق، في تصريحات لبرنامج ” الراصد ” على قناة الإخبارية، الحالة المطرية الجديدة المتوقعة، ستشهدها المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية على خلاف الموجة الحالية التي تركزت على المنطقة الغربية.

وأشار الزعاق إلى أنه لا يحذر من الأمطار في حد ذاتها لأنه أمر متوقع ولكن التحذير من البنية التحتية، فهذه هي الكارثة، على حد وصفه.