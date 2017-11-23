بالصور.. فعل مشين من طبيب باكستاني مع ممرضة في لندن: ” كنت أظن الأمر متاحا ”
فجرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، قضية فريدة من نوعها عن تحرش طبيب باكستاني متزوجا يبلغ عمره 44 عاما،بممرضة في بريطانيا بوضع يده على صدرها ، ظنا منه أن العادات والتقاليد في لندن تسمح له بذلك.
وأرجع الطبيب عمران قرشي، هذا الفعل الغريب إلى أنه كان يعتقد أن هذا الأمر متاح، لكنه تفاجئ بأن السيدة رفضت ذلك، متهما ” العادات والتقاليد ” بأنها هي التي تسببت في ذلك.
وأمام المحكمة، قالت الممرضة إن الحادث أثر نفسيا عليها وعلى دراستها أيضا، كما أنه أفقدها الثقة في زملائها الذكور، مؤكدة أن الطبيب أمسك ثديها لمدة ” ثانيتين ” فقط.
وأشار الطبيب المتهم إلى أنه كان يعتقد بأن العادات والتقاليد في بلده ” باكستان ” تختلف عن تلك الموجودة في “لندن”، وهو ما جعله يقدم على اتخاذ الخطوة.
وأدنت المحكمة في بريطانيا المتهم، في التحرش بالممرضة، وأصدرت حكما بحبسه 5 سنوات.
ناصر[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو نسافه ههههههههههههههههههههههههههههه
الله يرجك اجل عادات وتقاليد عندهم عادي
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1965 ] نشر منذ 2 ساعتين
وقح وتبريره غير مقنع المفروض يسفرونه لبلده بعد مايقضي عقوبته 😕
عليان[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
ثانيتين !!!!!!!!!!!!! 5 سنــــــــــــــــــــــــوات !!!
Ft[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل هذي الممرضه ماقد زارت المجتمعات ألعربيه لمس الثدي شيء لا يذكر للأسف فيه لمس مؤخرات ومحاولة كبس من خلف العبايات وقذف احيانًا وبعض المرات هي من تلصق مؤخرتها والرجال هو الي يهرب يمين وشمال خوفًا من الاحتكاك
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 1965 ] نشر منذ 1 ساعة
اساء لبده باكستان -دوله اسلاميه –
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 1 ساعة
من عجائب بني الأصفر أن المرأة تمشي بلبس لا يزيد عن العورة المغلطة إلا شبر ، ولو رفع أحد هذا اللبس أو هبت رياح صاحت وولوت من شدة الخجل !!
رااايق[ عدد التعليقات: 3044 ] نشر منذ 44 دقيقة
* عذر أقبح من ذنب * قال العادات والتقاليد قال * هع ههههههههه
ali002[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 29 دقيقة
افضل شي ان النساء يكشفون على النساء فقط هما الذين يردون ذلك الرجل يكشف على النساء لماذا لكي يرى زينتها
تضع البنزين عند النار تقول ولاعة النار والحرارة جاتها .