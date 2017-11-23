رد فعل غير متوقع من قاضي بعد غياب طرفي القضية عن الجلسة
أكدت مصادر، أن أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية بجدة، قرر تأجيل جلسة دعوى حضانة استنادا على بيان الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد، لالتماس العذر للمُدعية والمدعى عليه وعدم شطب الدعوى.
وأوضحت المصادر، أن القاضي افتتح جلسة تخص دعوى حضانة تقدمت بها إحدى المواطنات، لكنه فوجئ بعدم حضورها هي والمدعي عليه، رغم مرور الوقت القانوني المسموح به، مشيرة إلى أن القاضي قرر تأجيل الجلسة رغم عدم تقديم أي أعذار من طرفي القضية، مرجعا ذلك إلى ظروف سقوط أمطار غزيرة على محافظة جدة، ومن ثم فإن عدم حضورهما للمحكمة جاء غالباً بسبب خطورة خروجهما من المنزل.
سلطان[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 57 دقيقة
القاضي يعني شوفوني كنت مداوم بالرغم انه سيول وامطار ههههههههههههههه
ماشي حافي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاه الله خير يلتمس الأعذار للمواطنين
هذا شي يشكر عليه بصراحه
علي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 34 دقيقة
العنوان وصياغة الخبر غير مناسبة.
بالعكس هذا هو المتوقع من أي شخص وبالتحديد من اي قاض او مسئول. الا اذا كانت الدوائر الحكومية توفر قوارب وقت امطار جده لنقل المواطنين وقتها ما للمواطن عذر