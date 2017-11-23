رد فعل غير متوقع من قاضي بعد غياب طرفي القضية عن الجلسة

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر، أن أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية بجدة، قرر تأجيل جلسة دعوى حضانة استنادا على بيان الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد، لالتماس العذر للمُدعية والمدعى عليه وعدم شطب الدعوى.

وأوضحت المصادر، أن القاضي افتتح جلسة تخص دعوى حضانة تقدمت بها إحدى المواطنات، لكنه فوجئ بعدم حضورها هي والمدعي عليه، رغم مرور الوقت القانوني المسموح به، مشيرة إلى أن القاضي قرر تأجيل الجلسة رغم عدم تقديم أي أعذار من طرفي القضية، مرجعا ذلك إلى ظروف سقوط أمطار غزيرة على محافظة جدة، ومن ثم فإن عدم حضورهما للمحكمة جاء غالباً بسبب خطورة خروجهما من المنزل.