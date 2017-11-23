” تنفيذ المدينة ” تحجز ممتلكات وأرض شركة مقاولات تخلفت عن دفع 3 ملايين ريال

نايف السالم(صدى):

حجزت محكمة التنفيذ في المدينة المنوّرة أمس الأربعاء، حجز ممتلكات شركة مقاولات، لتخلّفها عن دفع نحو 3 ملايين ريال قيمة مرتبات 43 موظفا.

وجاء ضمن الممتلكات المحتجزة أرضا تُقدَّر مساحتها بـ 12500 متر مربع، وما فيها من معدّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة.

وكلّفت المحكمة حارسا قضائيا على الموقع، بعد حصرها المعدات والسيارات الثقيلة والخفيفة والأدوات الموجودة به، ومنعت تنقلها، ثم ثمّنت ما يغطي الرواتب المذكورة، وبيعت في مزاد علني، وتم تسليم جميع مرتبات الموظفين وحقوقهم وطلباتهم.

وكان عدد من الموظفين والمقيمين تقدموا إلى لجنة الفصل في المنازعات العمالية بالمدينة المنورة، لاسترداد رواتبهم المتأخرة التي بلغ مجموعها 2.982.000 ريال.

وتم إحالة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.