خبير طقس يكشف تعرض عدة مناطق لسحب ممطرة خلال الساعات القادمة

علي القحطاني (صدى):

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني؛ أنه من المتوقع أن تستمر السحب الممطرة الساعات القادمة وحتى نهار الغد على الوسطى وشمالها بما فيها العاصمة وما بين الرياض والقصيم وتمتد للشرقية صباح غد الخميس.

وأضاف ” الجهني ” أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل فعلي وواضح الليلة على المنطقة الشمالية بدرجات دون الـ7 درجات وشمال الوسطى حول 10 درجات وتسجل العظمى دون العشرين وفقاً لـ ” سبق “.

وأردف ” الجهني ” تصل غداً الموجة الباردة نحو الوسطى عامة بدرجات دون 12 درجة وتستمر حتى نهاية الأسبوع مع تأثر منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة بالرياح الباردة من هذه الليلة.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض المبكّر ينبئ بشتاء درجات حرارته أقل من المعدل حسب المعطيات الحالية ولكن تبقى نسبة تغيرها واردة في حال نشاط عوامل أخرى عكسية.