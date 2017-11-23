بالفيديو.. ماذا فعل هذا المصري مع لاعبي الهلال في اليابان؟

نواف السالم(صدى):

اختار رجل مصري يقيم في اليابان، أن يكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طارد لاعبي نادي الهلال في اليابان خلال ملاقاة فريق أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، للتصوير معهم والتقاط السيلفي.

وأوضح المشجع المصري عماد عوض، أنه يشجع الهلال منذ فترة طويلة لكنه لم يقابل لاعبيه من قبل، لذا حرص على التواجد معهم، مضيفاً أنه بدأ تشجيع الهلال عن طريق مبتعث سعودي في اليابان منذ 6 سنوات.

وأضاف عوض أنه يحب نواف العابد وياسر القحطاني، معبراً عن حزنه الشديد للفرص الكثيرة التي أضاعها الهلال في مباراة الذهاب، حيث إنه كان من الممكن أن يفوز بثلاثية، مشيراً إلى أن فريق أوراوا قوي ويحظى بشعبية كبيرة ولياقة لاعبيه البدنية عالية، لكن الهلال أفضل فنياً وبإمكانه الفوز.

وكشف عماد عوض أنه مقيم باليابان منذ 32 عاماً ويعشق كرة القدم ويشجع الأهلي المصري، ويمتلك مطعماً لتقديم الأكلات المصرية والعربية، ويحرص على التقاط الصور مع لاعبي كرة القدم، حيث يمتلئ مطعمه بصور له مع عدد من نجوم كرة القدم حول العالم، إضافة إلى كرة موقّعة من اللاعب البرازيلي كاكا.

يذكر أن الهلال سيلاقي أوراوا الياباني بعد غد (السبت) في إياب نهادي دوري أبطال آسيا، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من (1/1) للفوز باللقب الآسيوي.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=CIGmqof0Rx8