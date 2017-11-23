شاهد.. مأساة أطباء الأسنان: ليس لنا مكان في القطاع الحكومي.. و” الخدمة المدنية ” ترد 

علي القحطاني(صدى):

اشتكى عدد من خريجي كليات طب الأسنان، من عدم توفير فرص عمل لهم بالقطاع الحكومي، وأكدت وزارة الخدمة المدنية على توفير قرابة ألف وظيفة عمل في هذا المجال خلال العام الحالي.

وقال خريج طب الأسنان مهنا العنزي، في لقاء له مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي”، ‏إنه تخرج قبل عامين ولم يتوفر له فرصة عمل داخل القطاع الحكومي، ما دفعه للعمل بالقطاع الخاص براتب 1700 ريال، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت منذ عدة سنوات حينما كانت هناك 24 كلية ويتخرج منها 1700 خريج، بينما كانت فرص العمل المقدمة لا تتجاوز 200 وظيفة فقط.

وأوضحت طبيبة أسنان تدعى شذى الغامدي، أنها خريجة كلية الفارابي لطب الأسنان بالرياض، مشيرة إلى أنها قدمت في أكثر من 20 مركزاً أهلياً قبل أن تتلقى عرضين أحدهما كاذب براتب 3500 ريال، داعيةً وزارتي العمل والصحة إلى تشديد الرقابة على تلك العروض.

ومن جانبه علق أحمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة لديها قاعدة بعدم التعاقد أو التجديد لغير السعوديين في حال توفر مواطنين لديهم المؤهل المناسب، مؤكداً أن برنامج جدارة هو نظام وُضع للمفاضلة ولم يضاعف من بطالة السعوديين.

وأضاف المنيف أن الوزارة أعلنت هذا العام عن 992 وظيفة في تخصص طب الأسنان حيث تعد الأعلي مقارنة بالسنوات الماضية، مبيناً أن الوزارة ليست لها علاقة بعدد أو جنس أو نوعية، ودورها فقط في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكوميةً.