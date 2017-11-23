شاهد.. مأساة أطباء الأسنان: ليس لنا مكان في القطاع الحكومي.. و” الخدمة المدنية ” ترد
اشتكى عدد من خريجي كليات طب الأسنان، من عدم توفير فرص عمل لهم بالقطاع الحكومي، وأكدت وزارة الخدمة المدنية على توفير قرابة ألف وظيفة عمل في هذا المجال خلال العام الحالي.
وقال خريج طب الأسنان مهنا العنزي، في لقاء له مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي”، إنه تخرج قبل عامين ولم يتوفر له فرصة عمل داخل القطاع الحكومي، ما دفعه للعمل بالقطاع الخاص براتب 1700 ريال، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت منذ عدة سنوات حينما كانت هناك 24 كلية ويتخرج منها 1700 خريج، بينما كانت فرص العمل المقدمة لا تتجاوز 200 وظيفة فقط.
وأوضحت طبيبة أسنان تدعى شذى الغامدي، أنها خريجة كلية الفارابي لطب الأسنان بالرياض، مشيرة إلى أنها قدمت في أكثر من 20 مركزاً أهلياً قبل أن تتلقى عرضين أحدهما كاذب براتب 3500 ريال، داعيةً وزارتي العمل والصحة إلى تشديد الرقابة على تلك العروض.
ومن جانبه علق أحمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة لديها قاعدة بعدم التعاقد أو التجديد لغير السعوديين في حال توفر مواطنين لديهم المؤهل المناسب، مؤكداً أن برنامج جدارة هو نظام وُضع للمفاضلة ولم يضاعف من بطالة السعوديين.
وأضاف المنيف أن الوزارة أعلنت هذا العام عن 992 وظيفة في تخصص طب الأسنان حيث تعد الأعلي مقارنة بالسنوات الماضية، مبيناً أن الوزارة ليست لها علاقة بعدد أو جنس أو نوعية، ودورها فقط في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكوميةً.
طبيبة أسنان: هناك جهة خاصة عرضت علي عقدين، أحدهم أمام الوزارة والثاني لا تعلم الوزارة عنه #معالي_المواطن pic.twitter.com/zxJJqxP4h1
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 22, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22975 ] نشر منذ 4 ساعات
أعرف ناس فكلية الفارابي حي الجامعة
نفس الشي
وظروف بعضهم صعبه
أتمنى الألتفات لهم
شباب وفتيات.
عاطل خمس سنوات[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
ع بالكم انتو بس ترا احنا خريجين البكالوريوس سحبو ع ابو شكلنا يبويا عطونا الزبد في وظايف ولا نزرق انفسنا والله ماكأني سعودي محد معبرنا ولا معطينا وجه المسؤولين همهم نفسهم وعيالهم واحنا في ستين حريقه لكن حسبنا الله ونعم الوكيل الله يقطع رزق كل شخص كان بالامكان توظيفنا وماوظفنا او حرك ساكن لنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 12829 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض وزارة العمل تتولى المهمه تبدل الاجنبي بالسعودي مباشره يعني سعودي يروح يلقى اجنبي في وظيفة تخص تخصصه يتوجه لمكتب العمل ويبلغهم خلال 48ساعه يتم عمل الواجب
alfahd42[ عدد التعليقات: 12829 ] نشر منذ 2 ساعتين
للان الخدمه المدنية لاتقوم بعملها على اكمل وجهه