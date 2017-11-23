سماع صوت ضجيج بعد آخر اتصال بالغواصة المفقودة في الأرجنيتن

بيونس آيريس(صدى):

رصدت البحرية الأرجنتينية بعد ثلاث ساعات من آخر اتصال أجري بالغواصة سان خوان المفقودة منذ أسبوع، ضجيج غير معتاد على مقربة من آخر موقع معلوم لها.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الكابتن إنريكي بالبي خلال مؤتمر صحفي ” لقد تبّلغنا بمؤشر رسمي رصد الأربعاء 15 نوفمبر في الساعة 11.00 (14,00 ت غ) في منطقة عمل الغواصة: ضوضاء غير اعتيادية. هذا ضجيج يجب تحليله “.

ورفض المتحدث القول ما إذا كانت هذه الضوضاء هي دوي انفجار أم لا.

وسان خوان غواصة من طراز ” تي آر-1700 ” كان على متنها 44 شخصا حين فقد الاتصال بها بينما كانت في طريق عودتها من مهمة دورية في أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب أميركا اللاتينية إلى قاعدتها في مار ديل بلاتا (نحو 400 كلم جنوب بوينوس آيرس).

و ” سان خوان ” واحدة من ثلاث غواصات في الأسطول الأرجنتيني. ويبلغ طول هذه الغواصة الألمانية الصنع 65 مترا وعرضها سبعة أمتار وتم إطلاقها عام 1983. وتم تجديدها بين عامي 2007 و2014 لتمديد صلاحية عملها نحو 30 عاما.