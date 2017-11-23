بالفيديو.. التويجري يعمل كحارس شخصي للبرازيلي إدواردو

شارك الحساب الرسمي لبرنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على قناة ” MBC ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو طريف ظهر فيه مراسل البرنامج ماجد التويجري وهو يحاول إبعاد الجمهور الهلالي عن اللاعب إدواردو.

وظهر التويجري، وكأنه يعمل حارس شخصي له وذلك حتى يتمكن من إجراء حوار صحفي مع محترف الهلال المصاب كارلوس إداواردو.