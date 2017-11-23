فيديو.. بازل يؤجل تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 بدوري الأبطال بهدف قاتل

نواف السالم(صدى):

فاز نادي بازل السويسري على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف قاتل في مباراة مثيرة بالجولة الخامسة ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة التأهل للدور الـ16 بدوري الأبطال قبل مباراة من النهاية للمرة الأولى منذ 2014 بعدما اهتزت شباكه بهدف متأخر عن طريق مايكل لانغ لاعب وسط بازل في الدقيقة 89 بعد تمريرة عرضية منخفضة من راول بتريتا ليترك سيرجيو روميرو حارس يونايتد بلا أي فرصة.

وما زال يونايتد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بازل صاحب المركز الثاني وتشسكا موسكو الذي عزز آماله في التأهل لدور الستة عشر بفوزه 2-صفر على ضيفه بنفيكا في وقت سابق الأربعاء.

وسدد يونايتد مرتين في إطار المرمى حيث سيطر على الشوط الأول بينما تولى بازل زمام الأمور بعد استئناف اللعب وأهدر العديد من الفرص قبل أن يسعد لانغ جماهير فريقه.