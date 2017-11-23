مدير تعليم محايل يطلق مبادرة تسديد رسوم اختبار القياس لأبناء الشهداء

محمد بن طحيطح(صدى):

أطلق مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم في مكتبه أمس الأربعاء، مبادرة ” تسديد رسوم اختبار القياس للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين ” ، بجميع المدارس ” بنين وبنات ” خلال الفترة القادمة من العام الجاري .

وأوضح مدير التعليم أن هذه المبادرة واجب وطني وإنساني للاهتمام والرعاية بأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم عبر مكتب وفاء بإدارة تعليم محايل عسير ، الذي يتولى الحصر والمتابعة للفئة المستفيدة من الطلاب والطالبات.

وأضاف، أن هذه المبادرة الوطنية والإنسانية تقديراً لما قدمه الشهداء من تضحيات حيث قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي .

من جهته أشاد مدير مكتب وفاء بتعليم محايل ابراهيم غالب بهذه البادرة التي أطلقها مدير التعليم مثمنا دور الزملاء والزميلات في جميع الأقسام وقادة وقائدات المدارس على ما يقدمون من تعاون مع مكتب وفاء .