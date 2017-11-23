برشلونة يتعادل سلبيا مع يوفنتوس ويتأهل للدور الـ16 بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليضمن البارسا الصعود لدور الـ16 على رأس المجموعة الرابعة.

واستحوذ برشلونة، الذي أشرك ميسي في وقت مبكر من الشوط الثاني، على الكرة أمام يوفنتوس الذي قدم أداء باهتا على ملعبه في مباراة متواضعة إذ بدا الفريقان سعداء بالتعادل.

وسيتأهل يوفنتوس، صاحب المركز الثاني حاليا، إلى دور الـ16 في حال عدم خسارته على ملعب أولمبياكوس أو فشل سبورتنغ لشبونة في هزيمة برشلونة خارج ملعبه في الجولة الأخيرة.

وحافظ سبورتنغ على آماله في التأهل بالفوز على أولمبياكوس 3-1 في لشبونة في المباراة الثانية بالمجموعة حيث سجل باس دوست هدفين.

ويملك برشلونة، الذي فاز 3-صفر على يوفنتوس في كامب نو في المباراة السابقة بينهما في المجموعة، 11 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن يوفنتوس بينما حصد سبورتنغ سبع نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق اليوناني الذي ودع البطولة.