فيديو.. باريس سان جرمان يكتسح سلتيك بسباعية

نواف السالم(صدى):

اكتسح فريق باريس سان جرمان الفرنسي، ضيفه سلتيك الاسكتلندي، بسبع أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ سلتيك أصحاب الأرض بهدف سريع بعد 56 ثانية سجله الفرنسي موسى ديمبيلي بتسديدة بيسراه خدعت الحارس ألفونس أريولا، وهو الأول في شباك نادي العاصمة في المسابقة هذا الموسم.

ورد النادي الباريسي الذي كان ضمنا تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الرابعة، بقوة قبل أن يختم البرازيلي داني ألفيش المهرجان بالهدف السابع في الدقيقة 80 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة.

وهو الفوز الخامس على التوالي لسان جرمان الذي افتتح المسابقة بفوز كاسح على سلتيك بالذات بخماسية نظيفة، ثم أكرم بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة قبل أن يدك شباك أندرلخت البلجيكي برباعية نظيفة في بروكسل، ثم بخماسية في باريس.

وبلغت غلة باريس سان جرمان من الأهداف حتى الآن 24 هدفا وهي الأعلى التي يسجلها فريق في دور المجموعات في المسابقة القارية الأم.

وعزز باريس سان جرمان صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط أمام بايرن ميونيخ الذي حقق فوزا ثمينا على مضيفه إندرلخت البلجيكي 2-1.