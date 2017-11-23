فيسبوك يعتذر لمافيا إيطالية لهذا السبب!
اعتذر موقع فيسبوك، لأسرة ” زعيم زعماء ” المافيا في إيطاليا لإزالته رسائل تعازي تدفقت على الأسرة بعد وفاته الأسبوع الماضي.
وقالت متحدثة باسم فيسبوك، لصحيفة أسوشيتد برس، إن منشورات تدفقت على صفحة صهر سلفاتوري ” توتو ” رينا أزيلت عن طريق الخطأ، بعد شكاوى من مستخدمين بأنها تنتهك معايير فيسبوك، وبعد المراجعة، أعاد فيسبوك المنشورات وقدم اعتذارا، وفقا للمتحدثة.
جاء الاعتذار فيما وصلت جثة رينا إلى صقلية بعد وفاته يوم 17 ،نوفمبر في بارما، ودفنته الأسرة في مراسم خاصة في كورليوني، وهي مدافن أعضاء مافيا صقلية التي اشتهرت في كتاب وأفلام ” الأب الروحي .”
الجنازة الخاصة والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي أبرزا عملية الحداد المعقدة لأسر أعضاء المافيا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22975 ] نشر منذ 4 ساعات
رئيس شركة فيسبوك
مدري مديرها
كان بيروح في شربة ماء😥
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂