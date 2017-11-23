وصلة سب بين ترمب ووالد أحد لاعبي كرة السلة  

واشنطن(صدى):

تصادم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من جديد الأربعاء، مع والد واحد من 3 لاعبي كرة سلة في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، كانت الصين تحتجزهم بتهمة السرقة، ووصف الرئيس الأمريكي الأب بأنه ” أحمق جاحد “.

وقلل لافاربول، والد اللاعب ليانجيلو بول، من شأن الدور الذي لعبه ترمب في سبيل الإفراج عن اللاعبين الثلاثة في الصين، بعدما اعترفوا بأنهم سرقوا سلعا من 3 متاجر أثناء زيارة الفريق للصين هذا الشهر.

وكتب ترمب تغريدة على ” تويتر ” توجه فيها بالحديث إلى لافار قائلا:” كان من الممكن أن تقضي السنوات الخمس أو العشر المقبلة وأنت تحتفل بعيد الشكر مع ابنك في الصين، لكن ليس ثمة عقد مع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حتى يدعم موقفك. لكن تذكر يا لافار أن السرقة ليست بالأمر الهين، إنها مشكلة كبيرة خاصة في الصين “.

وفي تغريدة أخرى نسب الفضل لنفسه فقط في الإفراج عن ليانجليو، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، ولم ينسبه للبيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأميركية أو أصدقاء لافار في الصين. وكتب ترمب بحروف إنجليزية كبيرة: “الفضل لي”، كما سخر من هيئة لافار.

وأحجم لافار عن توجيه الشكر للرئيس وتجاهل دوره في سبيل الإفراج عن ابنه في الصين.

واعتذر اللاعبون الثلاثة وشكروا ترمب على المساعدة للإفراج عنهم بعد أن أثار قضيتهم في حديثه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أثناء زيارته للصين هذا الشهر.

وكتب ترمب تغريدة، الأحد، قال فيها: ” كان يجب علي تركه (لاعب كرة السلة ليانجيلو) في السجن “.