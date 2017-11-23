الدولار يهوي وسط مخاوف بشأن التضخم في أمريكا

واشنطن(صدى):

هبط الدولار مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر أمام سلة عملات رئيسية في أسوأ أداء يومي منذ خمسة أشهر.

واجتمعت عدة عوامل قادت الدولار إلى الهبوط أمام عملات الملاذ الآمن وغيرها من العملات التي تنطوي على مخاطرة وشملت تلك العوامل نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وبيانات أمريكية ضعيفة.

وهوى الدولار إلى أدنى مستوى بعد نشر محضر اجتماع اللجنة الذي عقد في نوفمبر والذي أظهر أن صناع السياسات ربما بدأوا يتشككون في إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر في ظل استمرار ضعف التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.75 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 20 أكتوبر.