الشيخ التركي يكشف جواز الصلاة في المنزل وقت هطول الأمطار

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله التركي، أنه يجوز لمن يخشى على ملابسه أو سيارته من الضرر بسبب الأمطار والسيول، الصلاة في المنزل وعدم الذهاب إلى المسجد.

وأشار التركي، إلى أن جواز الصلاة في المنزل حال هطول الأمطار يختلف بحسب كل حالة، موضحا أن الإنسان إذا حدثت له مشقة أو كان المسجد بعيدا عنه وفي طريقه إليه سيول أو كان الجو بارداً، تكون الصلاة هنا مرتبطة بحسب الحاجة وتقدير الأضرار والمشقة نتيجة الخروج من المنزل، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح التركي أنه إذا تحققت المشقة من الخروج إلى الصلاة في المسجد فيمكن الصلاة في المنزل، ويمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، مبيناً أن الكثير من الأئمة يطبقون سنة الجمع في المساجد، وعليهم أن يبينوا الحكم الشرعي للناس المتعذرين في الوصول للمسجد.