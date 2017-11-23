حادث تصادم على طريق الهجرة بالمدينة يودي بحياة 3 مواطنين

على العنزي(صدى):

لقي 3 مواطنين رجل وامرأتان من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 3 آخرون إثر حادث مروع في مركز فرشة الشامي غرب مركز اليتمة، الذي يبعد 80 كيلومترا غرب المدينة المنورة على طريق الهجرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت الساعة 06:44 من صباح أمس الأربعاء، بلاغا يفيد بوقوع حادثة لمركبتين، واحتمالية إصابة أكثر من خمس حالات، وعلى الفور وجهت أربع فرق إسعافية أرضية إحداها للعناية المتقدمة.

وأضاف السهلي أنه عند وصول أول فرقة، وبعد البدء بعملية الفرز الإسعافي اتضح وجود ست حالات، اثنتان منها خطيرة، وأخرى متوسطة، وثلاث حالات متوفاة بالموقع، لرجل وامرأتين، ونقلت الحالات الثلاث المصابة عن طريق الفرق الإسعافية.