فيديو.. اشتعال النيران في عمود إنارة وخزان كهربائي بسبب الأمطار الغزيرة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في عمود إنارة بمدينة جدة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، معرضا حياة الأهالي والمارة للخطر.

وأظهر الفيديو، اشتعال النيران في عمود إنارة في أحد أحياء مدينة جدة بعد تطاير الشرر منه إثر تماس كهربائي ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة.

فيما أظهر مقطع آخر، اشتعال النيران بخزان كهرباء في حي الخالدية بمدينة تمير في محافظة المجمعة، الأمر الذي تبعه انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق من الحي، وسط تخوفات الأهالي من امتداد النيران إلى المنازل.