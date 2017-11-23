فيديو.. شخص يقتحم محل فوال بسيارته

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق محاولة شخص اقتحام محل فوال بسيارته، فيما سارعت دوريات أمنية إلى محاصرته وإلقاء القبض عليه.

وأظهر الفيديو، الذي لم يوضح موعد أو موقع تصويره والمُلتقط بواسطة كاميرا مراقبة، قائد السيارة وهو يحاول اقتحام المحل مسببا أضرارا بالغة في واجهته، قبل أن تقترب منه دورية أمنية لمنعه ليحاول بعدها الهرب؛ ما دفع دورية أخرى إلى الاشتراك مع الدورية الأولى في محاصرته والقبض عليه.