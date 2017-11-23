هيلة المشوح عن امرأة أجنبية: ” من يتخيل أن هذه الجميلة تعمل في مقهى بالرياض؟ “
في خطوة منها لتشجيع عمل المرأة، أشادت الكاتبة هيلة المشوح بعمل امرأة أجنبية في أحد المقاهي بالرياض.
وشاركت هيلة المشوح، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت صورة امرأة تعمل في أحد المقاهي وعلقت عليها قائلة: ” من يتخيل أن هذه الجميلة تعمل في مقهى في الرياض لأول مرة أشعر أننا أصبحنا جزء من العالم .. ومثله! “.
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين رواد ” تويتر ” واعترض البعض على عمل المرأة في المقاهي وسط الرجال بينما أيد عدد من المغردين عمل المرأة في المقهى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22962 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذي لاشفت الشاهي ناقص سكر
خلها بس تحط راس آصبعها ف الكاس
وينقلب عسسسسل
الله يوفقها🤗🤗🤗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6134 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله ماودنا نصير مثل العالم على قولتك من ناحيه الانفتاحيه ؟ونقلب المقاهي حريم بعد وترزز بين الرجال😊لكن لغير الله مانشكي الحال😁