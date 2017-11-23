بالفيديو.. تفاصيل اللقاء كاملة بين عبدالله اللحيدان و” البابا فرانسيس ” بالفاتيكان

نايف السالم(صدى):

تباحث بابا الكاثوليك فرانسيس في حاضرة الفاتيكان، أمس الأربعاء، مع وفد حكومي رفيع المستوى من المملكة.

وكشفت مصادر بالفاتيكان، أن البابا فرانسيس استقبل في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، وفدًا رسميًا، برئاسة عبدالله بن فهد اللحيدان، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية “.

وكانت المحادثات بين الجانبين ” مهمة وشاملة وعميقة “، مؤكدا أن اللقاء جاء ” بناءً على طلب الجانب السعودي، حيث وافق عليه البابا على وجه السرعة “.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصراعات في سوريا والعراق، والعلاقات مع إيران، والوضع في لبنان، وعملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية، كانت من بين أهم المواضيع التي بحثها الجانبان.

يذكر أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز زار الفاتيكان في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، حيث أجرى حينها مباحثات مع البابا الأسبق بندكتس السادس عشر.