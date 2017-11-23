بالصور.. ” صحي الغيلانة ” ينظم محاضرة عن مخاطر السكر

نايف السالم(صدى):

بحضور محافظ ” رماح ” بالنيابة الأستاذ محسن بن ناصر العرجاني، والأستاذ عبدالله فهيد البراك رئيس المركز الغيلانة، والمشرف العام لقطاع صحي رماح الأستاذ ظافر الشهري.

ويأتي ذلك بمتابعة من المشرف الإقليمي للقطاع الدكتور فارس بن ناصر السهلي، ونائبه نايف بن عبدالله المطيري، ومدير قسم الإحصاء صياف العنزي

والأستاذ عبود بن صالح بن كلفوخ مدير مركز صحي رماح.

وألقى مركز صحي الغيلانة، محاضرة عن مخاطر السكر والتوعية من أضراره وطرق الوقاية منه.

كما حضر اعيان المحافظة والأهالي والطاقم الصحي، مدير مركز الغيلانة الاستاذ طلال بن مقحص السهلي، والطبيب المحاضر حسن علوش.