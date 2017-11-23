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  3. فهد بارباع: أتمنى أن يتعامل الهلال مع نهائي الآسيوية كبطولة محلية

فهد بارباع: أتمنى أن يتعامل الهلال مع نهائي الآسيوية كبطولة محلية




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