” آل الشيخ ” يوجه بتكريم ” الجوهر والجابر والخراشي والسلوة “

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وجه بتكريم سامي الجابر وناصر الجوهر، ومحمد الخراشي، وحمود السلوة.

وقال ” السلمي ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء الأربعاء، وجه معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة ، بتكريم هؤلاء النجوم خلال حفل الهيئة بمناسبة التأهل لمونديال 2018 م، والذي سيقام الشهر القادم ” .