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” آل الشيخ ” يوجه بتكريم ” الجوهر والجابر والخراشي والسلوة “

” آل الشيخ ” يوجه بتكريم ” الجوهر والجابر والخراشي والسلوة “
طلال الغامدي(صدى):

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وجه بتكريم سامي الجابر وناصر الجوهر، ومحمد الخراشي، وحمود السلوة.

وقال ” السلمي ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء الأربعاء، وجه معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة ، بتكريم هؤلاء النجوم خلال حفل الهيئة بمناسبة التأهل لمونديال 2018 م، والذي سيقام الشهر القادم ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة

يستاهلون التكريم لكن في واحد بينهم ما عنده ا انجاز وكل ما مسك نادي طردوه على ايش يكرم ؟؟

[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 24 دقيقة

نسيتووووووو عميد المدربين السعوديين الكابتن خليل الزياني اول مدرب سعودي سواء لفريق او منتخب يحصد بطولات خارجيه باسم الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 20 دقيقة

وين الزياني؟

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