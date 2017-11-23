” آل الشيخ ” يوجه بتكريم ” الجوهر والجابر والخراشي والسلوة “
أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وجه بتكريم سامي الجابر وناصر الجوهر، ومحمد الخراشي، وحمود السلوة.
وقال ” السلمي ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء الأربعاء، وجه معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة ، بتكريم هؤلاء النجوم خلال حفل الهيئة بمناسبة التأهل لمونديال 2018 م، والذي سيقام الشهر القادم ” .
عالمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
يستاهلون التكريم لكن في واحد بينهم ما عنده ا انجاز وكل ما مسك نادي طردوه على ايش يكرم ؟؟
ساري الليــــل[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 24 دقيقة
نسيتووووووو عميد المدربين السعوديين الكابتن خليل الزياني اول مدرب سعودي سواء لفريق او منتخب يحصد بطولات خارجيه باسم الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضب عطشان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 20 دقيقة
وين الزياني؟