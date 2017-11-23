المشتركون يتركون بي إن سبورت.. والقناة القطرية على حافة الانهيار

طلال الضوي(صدى):

تراجعت أوضاع قناة بي إن سبورت القطرية، بعد انخفاض أعداد المشتركين بصورة كبيرة، بعد الأزمة مع الدوحة إلى انتكاسة كبيرة للقناة الرياضية، مما جعلها تتجه إلى ترشيد المصروفات عبر 3 خطوات اتخذتها خلال الفترة الأخيرة.

وأرجع المحللون أسباب التراجع، إلي المقاطعة الخليجية لقطر وعنادها الكبير في حل الأزمة وعدم تراجعها عن دعم الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى انتشار جهاز BeautQ الذي يفك التشفير بمقابل زهيد في عدد من الدول، فضلا عن انخفاض الدعم الحكومي للقناة بنحو 45% بسبب الأزمة الاقتصادية، وأخيرًا تورط مدير القناة ناصر الخليفي في قضية تتعلق برشوة حقوق بث كأس العالم.