” الصحة العامة ” تُطالب يإيقاف توزيع وتداول لقاح الإنفلونزا الموسمية

طلال الغامدي(صدى):

طالب مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، مدراء المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة، بإيقاف توزيع وتداول أحد تشغيلات لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ لعدم اجتيازها للاختبارات الفيزيائية الأولية بحسب الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال المساعد في خطاب له، إنه بناءً على إيميل سعادة مدير الإدارة العامة للتموين الطبي بتاريخ 3/ 3/ 1439 هـ والمبني على الإيميل المرسل من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتضمن تحليل العينة، تبين عدم اجتيازها للاختبارات الفيزيائية الأولية.

وأَضاف ” نأمل عدم استخدام هذا اللقاح إلى أن يتم التأكد من مطابقتها من عدمه، وحصر الكميات المتوفرة لديكم من تلك التشغيلة وافادتنا بتلك الكميات مد فترة اقصاها ثلاثة أيام عمل “.