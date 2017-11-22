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" الشمري " للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية

الاخبار المحلية
Time منذ سنتين
Views 4840
" الشمري " للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية

سعيد العجل (صدى):
وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على ترقية سعادة مدير إدارة خدمة الموظف المساعد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ نامي بن جار الله بن نامي الشمري للمرتبة الحادية عشرة بديوان الوزارة بالرياض .

وعبر " الشمري " عن شكره للوزير على ثقته الكريمة، مؤكداً أن ذلك حافز لمواصلة العطاء وبذل مزيد من الجهد من أجل خدمة الدين ثم الوطن، كما شكر معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على مساندته وتحفيزه المستمر .

وأزجى " الشمري " شكره وتقديره لسعادة المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود على دعمه اللامحدود والذي كان دافعاً لتقديم مزيد من العطاء والتميز في أداء المهام ، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد .

يشار إلى أن الأستاذ نامي الشمري من الكفاءات الوطنية المتميزة وله إسهامات عديدة في تطوير أداء العمل بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية. وإدارة صحيفة " .......... " تبارك للأستاذ نامي الشمري على هذه الترقية، وتسأل الله له مزيداً من التوفيق والنجاح .

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أحدث التعليقات

جآآبر
الله يطمن قلبه ويرد له ولده
DR
او يحطون رقم حسابه و نتعاون معه على اتعاب المحامين
DR
ياليت تكون بدون أتعاب لوجه الله
ابو ناصر
اوك
DR
شعب مغلوب ع امره

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