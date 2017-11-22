وزير الاقتصاد التركي يشيد بمشروع نيوم ومايمثله من قيمة مضافة للاقتصاد في المنطقة

سعيد العجل(صدى):

بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي انعقد منتدى الأعمال والاستثمار السعودي التركي مساء اليوم في مدينة اسطنبول التركية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين والأتراك.

وأكد الدكتور القصبي في كلمته اثناء المنتدى على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية، حيث تعد تركيا شريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة على جميع الأصعدة وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري، منوهاً بأهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين واكتشاف المجالات والفرص الاستثمارية لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات أرحب.

مؤكداً على دور القطاع الخاص في البلدين وأنه شريكاً أساسياً في التنمية وباستطاعته إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز التعاون وتسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية المشتركة .

مشدداً على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين انطلاقاً من الاهتمام والكبير الذي توليه قيادة البلدين لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع أطرها.

من جانبه، عبر معالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سعادته بانعقاد المنتدى الذي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على أهمية التكامل السعودي التركي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشاد الوزير التركي بالمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها مشروع نيوم – وجهة المستقبل الذي يحول المملكة إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بطرق مبتكرة، موضحاً أن هذا المشروع سيكون انعكاسه الاقتصادي كبير جداً على المنطقة كما سيجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى .