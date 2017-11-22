بالصور.. كلب شرس يهاجم ثمانيني في قرية الخمس بجازان

حسن الجعفري(صدى):

هاجم كلب أمريكي، موطن ثمانيني في قرية الخمس بجازان، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض متفاوتة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، أن مواطن يدعي حافظ الحكمي يبلغ من العمر 85 عاما، كان يسير في الشارع بالقرية التابعة لمركز الحكامية بالمضايا صباح أمس الثلاثاء، عندما هاجمه كلب أمريكي شرس عائد لشاب ثلاثيني من أبناء القرية، ما أدى لإصابته بإصابات متفاوتة ما بين جروح ورضوض.

وتم نقل الثمانيني لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بجازان، حيث عُولج من آثار الجروح، وتقدم شيخ القرية بشكوى رسمية للجهات المختصة.