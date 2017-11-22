شاهد أول سيارة مرخصة تعمل بماء البحر بدل الوقود

جينيف(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن أول سيارة مرخصة تعمل بماء البحر بدل الوقود في معرض جينيف للسيارات في دورته الأخيرة.

ونالت سيارة كوانت إي-سبورت ليموزين موافقة إدارة المرور العامة في ألمانيا، وأصبحت مرخَّصة للقيادة في ألمانيا وأوروبا كلها.

وتعتمد السيارة على بطَّارية تعمل بالإلكترولايت الناقل للكهرباء وتتمتع السيارة بأربعة محركات، ولا يحتاج النظام التقني الداعم لها سوى المياه المالحة كي يعمل، وبدون إصدار أية عوادم سامة.