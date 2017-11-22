المنيف: برنامج جدارة وضع للمفاضلة

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية ” حمد المنيف ” ، أن نظام برنامج جدارة وضع للمفاضلة، نافيا أن يتسبب قي زيادة البطالة لدى السعوديين.

وأشار في مداخلته الليلة مع برنامج ” معالي المواطن ” على mbc، إلى أنه يتم التسجيل فيه من أجل المفاضلات على الوظائف، وتتم مفاضلة المتقدمين والمتقدمات للأعلى نقاطًا، حسب المفاضلة 80 ٪ للمعدل، و20 ٪ للأقدمية.

وتابع ” المنيف ” أن وزارة الخدمة المدنية ليست لها علاقة لا بعدد ولا جنس ولا نوعية، ودورها فقط في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكوميةً، مستدركًا: لكن لدينا قاعدة في الخدمة المدنية بعدم التعاقد أو التجديد لغير السعوديين في حال توفر مواطنين لديهم المؤهل المناسب.