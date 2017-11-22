بالفيديو.. خبير فلكي: الكارثة في البنية التحتية.. وحالة مطرية جديدة بداية الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن كمية الأمطار التي شهدتها الممكلة في الأيام الماضية لم تكن شاذة مناخيًا أو خارجة عن نطاق المعقول بينما كانت طبيعية ومتوقعة في مثل هذه الأيام من الموسم الشتوي.

وأوضح ” الزعاق ” خلال كداخلة هاتفية له ببرنامج ” الراصد ” ، أن الكارثة التي عاشتها التي حلت على المملكة ليست من الأمطار وإنما من سوء البنية التحتية.

وأشار إلى أن الحالة المطرية ستنتهي في يوم غد ويعقبها استقرار في المعدلات الشتوية، لافتًا إلى أنه مع بداية الأٍبوع القادم ستحل حالة مطرية جديدة مشابهه لمثل الحالة المتواجدة حاليًا.

كما أضاف ” الزعاق ” أن الحالة المطرية الجديدة ستكون مركزة على المنطقتي الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الغربية، على خلال الحالة المعاشة الآن والتي يقع تركيزها على المنطقة الغربية.