بالفيديو.. خبير فلكي: الكارثة في البنية التحتية.. وحالة مطرية جديدة بداية الأسبوع المقبل
أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن كمية الأمطار التي شهدتها الممكلة في الأيام الماضية لم تكن شاذة مناخيًا أو خارجة عن نطاق المعقول بينما كانت طبيعية ومتوقعة في مثل هذه الأيام من الموسم الشتوي.
وأوضح ” الزعاق ” خلال كداخلة هاتفية له ببرنامج ” الراصد ” ، أن الكارثة التي عاشتها التي حلت على المملكة ليست من الأمطار وإنما من سوء البنية التحتية.
وأشار إلى أن الحالة المطرية ستنتهي في يوم غد ويعقبها استقرار في المعدلات الشتوية، لافتًا إلى أنه مع بداية الأٍبوع القادم ستحل حالة مطرية جديدة مشابهه لمثل الحالة المتواجدة حاليًا.
كما أضاف ” الزعاق ” أن الحالة المطرية الجديدة ستكون مركزة على المنطقتي الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الغربية، على خلال الحالة المعاشة الآن والتي يقع تركيزها على المنطقة الغربية.
فيديو | الخبير الفلكي خالد الزعاق لـ #الراصد: الكارثة ليست من الأمطار وإنما من سوء البنية التحتية وكمية الأمطار لم تكن خارج عن نطاق المعقول. pic.twitter.com/FkCN9x3T9U
— الراصد (@alraasd) November 22, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22956 ] نشر منذ 14 دقيقة
سوء البنيه التحتيه🤔
حسبي الله عليك ياعادل دجاج وعلى كل مفسد
تآمر معك على البلد😡