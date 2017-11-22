طلال الغامدي(صدى):

تنتظر الجماهير السعودية والمصرية، مفاجأة سارة، بعدما أعلن برنامج كورة عودة بطولة السوبر السعودي المصري مجددًا.

ونشر حساب برنامج ” كورة ” الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في تغريدة، صورة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ونظيره المصري، هاني أبو ريدة، والإعلامي الرياضي تركي العجمة.

وعلق على الصورة قائلًا: ” عودة السوبر السعودي المصري بعد اجتماع رئيسي الاتحاديْن عادل عزت وهاني أبو ريدة، وبدعم ومباركة معالي تركي آل الشيخ تابعوا تفاصيل المقابلة الخاصة و(العفوية) التي أجراها تركي العجمة، معهما الليلة في كورة روتانا ” .