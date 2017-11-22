مصفاة ساتورب تعلن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ ساتورب ” – أعلانا عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساح بحري: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مشرف السياسات والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مشغل آلات: شهادة الدبلوم في الهندسة، أو ما يعادلها.

– رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

– مهندس المعادن: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).