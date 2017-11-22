عبداللطيف جميل تعلن وظائف إدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة على مسمى:

– تنفيذي مبيعات- مدير الحسابات (الرياض).

– مسؤول خدمة العملاء (الدمام).

– مسؤول خدمة العملاء (جدة).

– مسؤول خدمة العملاء (الرياض).

– مفتش أمني- جهاز أشعة سينية (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول من (هنا).