بالفيديو والصور.. اكتشاف أثري في حائل يعود تاريخه لـ 8 آلاف عام
أكتشف مجموعة من علماء الآثار، نقوش صخرية في شمال المملكة، يعود تاريخها إلى أكثر من 8 آلاف عام.
وتضم النقوش الصخرية التي اكتُشفت في جبة والشويمس بمنطقة حائل، أقدم صور لكلاب في العالم تجسّد العلاقة التي تربط البشر بالكلاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38483 ] نشر منذ 2 ساعتين
معروف بدء الخليقه في ارض الحجاز ومنها تفرق بنو آدم في أقطار الأرض ,,
,, وشي طبيعي ان يكون في حائل وارض الجزيرة العربيه بشكل عام ، أقدم الإكتشافات على الإطلاق ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38483 ] نشر منذ 44 دقيقة
على فكره .
,, قرأت في أحد المواقع بأن هذه الإكتشافات عمرها 8 الاف الى 9 الاف عام قبل الميلاد ,, وهذا نص الكلام :
(( وبحسب الموقع الأثري والعلمي الشهير “جورنال إنثروبولوجيكال” أكد العلماء أن النقوش الموجودة التي تم اكتشافها في منطقة حائل تعود إلى ثمانية أو تسعة آلاف سنة قبل الميلاد، وفيها صور لصيادين يستعينون بكلاب من أجل ترهيب الفرائس كالغزلان والوعول قبل الإجهاز عليها بالسهام. ))
عبدالعزيز العتيي[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 35 دقيقة
ديار شمر يابعد حيي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21938 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب