بالفيديو والصور.. اكتشاف أثري في حائل يعود تاريخه لـ 8 آلاف عام

علي العنزي(صدى):

أكتشف مجموعة من علماء الآثار، نقوش صخرية في شمال المملكة، يعود تاريخها إلى أكثر من 8 آلاف عام.

وتضم النقوش الصخرية التي اكتُشفت في جبة والشويمس بمنطقة حائل، أقدم صور لكلاب في العالم تجسّد العلاقة التي تربط البشر بالكلاب.