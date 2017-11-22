شاهد عائض القرني في مقطع طريف يدعو لـ ” الانهزام أمام الزوجة “
دعا الشيخ الدكتور عائض القرني في مقطع فيديو نشر عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ” الانهزام أمام الزوجة ” في المسائل الجدلية التافهة على حد قوله، معتبرًا أن في هذا انتصار للزوج.
وقال القرني اليوم الأربعاء: ” يطالب الكثير من العلماء منهم الجوزي وعلى الطنطاوي أن تنهزم في المسائل الجدلية أمام زوجتك لأنّ أكثر مسائل الطلاق والفراق مسائل تافهة، فانهزم أنت تَكُن منتصرًا ” .
وأضاف: ” مثلا درجة الحراة 50 درجة ودخلت على زوجتك قلت الجو حار اليوم فقالت:لا برد فقل هلا بتشتي، وقل: صقيع وبرد وثلج، صدقت يا أم فلان” ، مردفا: ” وش الفايدة أنك تكسب الجولة لو قلت أنه حر ” .
واختتم المقطع بالقول: ” تنازلوا يا أخوة، انهزموا أمام الزوجات الصالحات البارات الكريمات حتى يصلح الوضع ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا عا ئض علينا كلام دبنما سى الغاز وهمز ولمز
nab3safi[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 57 دقيقة
هؤلاء هن الزوجات الصالحات البارات الكريمات ..
.
.
قررت الشريعة الإسلامية بجميع مصادرها حق الزوج على الزوجة بالطاعة، إذ عليها أن تطيعه في غير معصية، وأن تجتهد في تلبية حاجاته، بحيث يكون راضياً شاكراً.
ونجد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف ” إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها “.
وفي قول الله سبحانه وتعالى: “فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا”. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها”
فمن أول الحقوق التي قررها الدين للرجل هي أن تطيعه زوجته في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
بالتالي عليها أن تأتمر بأمره، إن نادى لبت، وإن نهى أطاعت، وإن نصح استجابت، فإذا نهى أن يدخل قريب أو بعيد محرم أو غير محرم إلى بيته في أثناء غيابه أطاعت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حق، فأما حقكم على نسائكم ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون”.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21938 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يسعدك يا شيخ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21938 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يسعدك يا شيخ يجزاك خير الجزاء
ابو ريم[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماشاء الله
قصرك هذا ياشيخ الي تتصور عنده
والله ما احسدك
لكن ليه مازهدت ياشيخ واخذت بيت شعبي زينا
انت تحث الناس دائم على الزهد وان الدنيا فانيه
اكلتم الاخضر ومابقيتم لنا الا الحطام وتحثونا نزهد فيه
دنيا وفيها العجايب