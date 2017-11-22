شاهد عائض القرني في مقطع طريف يدعو لـ ” الانهزام أمام الزوجة “

عادل الحربي(صدى):

دعا الشيخ الدكتور عائض القرني في مقطع فيديو نشر عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ” الانهزام أمام الزوجة ” في المسائل الجدلية التافهة على حد قوله، معتبرًا أن في هذا انتصار للزوج.

وقال القرني اليوم الأربعاء: ” يطالب الكثير من العلماء منهم الجوزي وعلى الطنطاوي أن تنهزم في المسائل الجدلية أمام زوجتك لأنّ أكثر مسائل الطلاق والفراق مسائل تافهة، فانهزم أنت تَكُن منتصرًا ” .

وأضاف: ” مثلا درجة الحراة 50 درجة ودخلت على زوجتك قلت الجو حار اليوم فقالت:لا برد فقل هلا بتشتي، وقل: صقيع وبرد وثلج، صدقت يا أم فلان” ، مردفا: ” وش الفايدة أنك تكسب الجولة لو قلت أنه حر ” .

واختتم المقطع بالقول: ” تنازلوا يا أخوة، انهزموا أمام الزوجات الصالحات البارات الكريمات حتى يصلح الوضع ” .