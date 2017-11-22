المنيف: لا تعاقد لغير السعوديين حال توافر مواطنين في نظام جدارة

علي القحطاني(صدى):

أكد حمد المنيف، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أنه لا يتمالتعاقد لغير السعوديين مع توافر مواطنين يحملون المؤهل المناسب.

وقال المنيف في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ردا على سؤال حول التعاقد لغير السعوديين: ” القاعدة اختي الكريمة موجوده وتطبق حيث لا يتم الموافقة على التعاقد أو تجديد التعاقد لغير السعوديين في حال توفر مواطنين أو مواطنات في نظام جدارة يحملون المؤهل المناسب لشغل هذه الوظائف ” .